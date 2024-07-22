Взгляд в будущее футбола: «Чемпионат» вручил награду лучшему молодому футболисту России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Лучший молодой футболист России» – это ежегодная премия, которую спортивный портал «Чемпионат» проводит по итогам голосования среди главных тренеров и капитанов команд РПЛ.

Участники голосования распределяли игроков по пяти позициям, за каждую из них футболист получал определённое количество баллов. Безоговорочным победителем стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, набравший 164 балла в нашем голосовании.

Молодой футболист забил 15 голов и оформил 9 ассистов. Тренеры 11 клубов РПЛ поставили Тюкавина на первое место, остальные – на второе. Среди капитанов Константин стал первым в 12 случаях! Стоит отметить, что не было ни одного человека, который бы не включил Тюкавина в топ-5.

Футболист дал интервью «Чемпионату», где впервые рассказал, как его пытались ограбить, что у него стоит заставкой на телефоне и когда последний раз плакал. Свою победу Константин прокомментировал так: «Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. Правда, в команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?»

«Молодые игроки – это будущее российского футбола. И это очень здорово, когда такие футболисты, как Тюкавин, могут составить серьёзную конкуренцию звёздным игрокам РПЛ», – главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Главный тренер ФК «Динамо» Марцел Личка: «Награда, на мой взгляд, заслуженная. Костя за те три года, которые я за ним наблюдаю, сделал наибольший шаг вперёд. Это проявлялось в том числе в тех играх, где не всё хорошо шло, а Костя работал на команду. Хорошо, что аналогичное мнение сложилось у специалистов, которые делали выбор».