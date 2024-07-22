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Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался о вратарской конкуренции в команде

Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался о вратарской конкуренции в команде
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался о конкуренции на позиции вратаря в подмосковной команде.

«Работаем с вратарём Никитой Кокаревым. Это молодой перспективный парень, который ещё покажет себя. Он каждый раз в тренировочном процессе доказывает, что он сильнее. Конкуренция была, есть и будет, от неё никуда не деться. Самое главное, что наш вратарский микроколлектив приятный и душевный», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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