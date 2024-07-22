«Ливерпуль» готов заплатить € 60 млн за Кубо и уже ведёт переговоры с игроком — AS

23-летний крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле». Об этом сообщает AS со ссылкой на Sponichi Annex.

По информации источника, англичане готовы активировать опцию выкупа в контракте японца с «Реалом Сосьедад», которая составляет € 60 млн. Руководство «красных» уже начало переговоры с Кубо по условиям личного контракта. Отмечается, что мадридский «Реал» сохраняет за собой 50% от будущей продажи игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Кубо принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.