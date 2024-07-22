Николай Комличенко: Саравии нужна адаптация

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил новых игроков команды.

«Как мне новые вратари? Нормально, конкурентоспособные ребята. В принципе, их брали под нашу игру, которую требует главный тренер. В матче с ЦСКА Ятимов отыграл «на ноль» — молодец. Был опасный момент, но Рустам спас. Думаю, это ему придаст уверенности. С каждой игрой Ятимов будет увереннее. Саравии нужна адаптация, Родриго тяжелее всех, наверное, из иностранцев. Кучаев ещё привыкает всё равно. У нас физически специфическая игра. В другой модели, не такая, как Константин играл. Поэтому ему надо ещё немного времени», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в субботу, 20 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 между «Ростовом» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес. По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.