Стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Шотландский «Рейнджерс» станет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов соперником победителя матча между киевским «Динамо» и сербским «Партизаном».
Жеребьёвка пар третьего квалификационного раунда ЛЧ сезона-2024/2025 прошла сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне.
Полностью пары пути лиг выглядят следующим образом:
«Славия» (Чехия) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);
«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария)/«Фенербахче» (Турция);
«Динамо» (Киев, Украина)/«Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
«Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды).
Также жеребьёвка определила пары пути чемпионов:
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» (Минск, Беларусь);
«Целе» (Словения)/«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр)/«Петрокуб» (Молдавия);
«Шэмрок Роверс» (Ирландия)/«Спарта» (Чехия) — ФКСБ (Румыния)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
«Мальмё» (Швеция)/«Клаксвик» (Исландия) — ПАОК (Греция)/«Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);
«Санта-Колома» (Андорра)/«Мидтьюлланн» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Нью-Сейнтс» (Уэльс);
«Паневежис» (Литва)/«Ягеллония» (Польша) — «Будё-Глимт» (Норвегия)/РФШ (Латвия).