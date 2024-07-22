Стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шотландский «Рейнджерс» станет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов соперником победителя матча между киевским «Динамо» и сербским «Партизаном».

Жеребьёвка пар третьего квалификационного раунда ЛЧ сезона-2024/2025 прошла сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне.

Полностью пары пути лиг выглядят следующим образом:

«Славия» (Чехия) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);

«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария)/«Фенербахче» (Турция);

«Динамо» (Киев, Украина)/«Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды).

Также жеребьёвка определила пары пути чемпионов:

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» (Минск, Беларусь);

«Целе» (Словения)/«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр)/«Петрокуб» (Молдавия);

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)/«Спарта» (Чехия) — ФКСБ (Румыния)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);

«Мальмё» (Швеция)/«Клаксвик» (Исландия) — ПАОК (Греция)/«Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);

«Санта-Колома» (Андорра)/«Мидтьюлланн» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Нью-Сейнтс» (Уэльс);

«Паневежис» (Литва)/«Ягеллония» (Польша) — «Будё-Глимт» (Норвегия)/РФШ (Латвия).