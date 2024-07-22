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Вратарь «Химок» Обухов: надеюсь, возрастные игроки передадут привет нашим хейтерам

Вратарь «Химок» Обухов: надеюсь, возрастные игроки передадут привет нашим хейтерам
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался о критике в адрес новых футболистов команды из-за их возраста. Напомним, подмосковный клуб этим летом пополнили 34-летний Артур Юсупов, 37-летний Денис Глушаков и 33-летний Антон Заболотный.

«Мне излишне комментировать, что в клуб пришли возрастные футболисты. Это нам не мешает. Надеюсь, что они передадут привет нашим неблагополучным хейтерам. Потому что слишком много критики в сторону наших игроков», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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