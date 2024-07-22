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Солтмурад Бакаев: не общаемся о футболе с Зелимханом — не надоедаем друг другу

Солтмурад Бакаев: не общаемся о футболе с Зелимханом — не надоедаем друг другу
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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал о взаимоотношениях с братом Зелимханом Бакаевым, который выступает за санкт-петербургский «Зенит».

«Зелимхан уже в «Зените», с командой. Как он там, лучше спрашивайте у него. Я не лезу в его футбольные дела, не разговаривал с ним о футболе. Мы друг другу в этом плане не надоедаем. Около футбола да, общаемся, но конкретно про него — нет», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, за которую выступал на правах аренды. Игрок отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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