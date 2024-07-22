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Леонардо Бонуччи оценил назначение Тьяго Мотты на пост главного тренера «Ювентуса»

Леонардо Бонуччи оценил назначение Тьяго Мотты на пост главного тренера «Ювентуса»
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Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался по поводу приглашения специалиста Тьяго Мотты на пост главного тренера туринского клуба.

«Я никак не могу оставаться в стороне от «Ювентуса». Он был и остаётся частью моей веры в футбол и моей жизни в качестве игрока. У Тьяго Мотты сильная команда, которой удалось усилиться игроками. Он ещё успеет нас порадовать. Надеюсь, «Ювентус» с ним сможет вновь бороться за скудетто с первого до последнего дня. Я уверен, он покажет, чего стоит. У него есть задатки большого тренера», – приводит слова Бонуччи Calciomercato.it.

Напомним, 12 июня «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

Тьяго Мотта завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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