Леонардо Бонуччи оценил назначение Тьяго Мотты на пост главного тренера «Ювентуса»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался по поводу приглашения специалиста Тьяго Мотты на пост главного тренера туринского клуба.

«Я никак не могу оставаться в стороне от «Ювентуса». Он был и остаётся частью моей веры в футбол и моей жизни в качестве игрока. У Тьяго Мотты сильная команда, которой удалось усилиться игроками. Он ещё успеет нас порадовать. Надеюсь, «Ювентус» с ним сможет вновь бороться за скудетто с первого до последнего дня. Я уверен, он покажет, чего стоит. У него есть задатки большого тренера», – приводит слова Бонуччи Calciomercato.it.

Напомним, 12 июня «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

Тьяго Мотта завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.