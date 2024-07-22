Аленичев: почему у «Спартака» не было бешеной наглости, какая была у «Оренбурга»?

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по итогам игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между красно-белыми и «Оренбургом» (0:2).

«Мне показалось, что вчера было не начало нового чемпионата, а продолжение — 31-й тур — прошлого чемпионата. Состав тот же, игра практически та же.

Если говорить серьёзно, то «Спартак» удивил: каким он был в прошлом году, таким и остался. Играли бледно. После двух минут я понял, что «Спартак» не выиграет — у «Оренбурга» был выход один на один, когда Мансилья не забил. Было понятно, что те быстрые игроки, которые есть у «Оренбурга», доставят много проблем, особенно в быстрых атаках. Это по игре и произошло.

Да, у «Спартака» был момент, когда Бонгонда не забил из убойной позиции — попал во вратаря. Считаю, даже если бы он забил, то «Спартак» всё равно бы вчера не выиграл. «Оренбург» был сильнее.

Меня поразило следующее: почему у игроков «Спартака» не было бешеной спортивной наглости, какая была у игроков «Оренбурга»? Две разные команды в плане самоотдачи. Мне непонятно. Всё-таки первая игра, новый тренер. Насколько известно и многие об этом говорили, Станкович — специалист, который может зарядить команду перед игрой и настроить. Он сам говорил в интервью, что никакого равнодушия на футбольном поле ни у одного игрока не будет», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.