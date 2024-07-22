Хавбек «Динамо» Бителло: у нас цель — стать чемпионами в этом году

Полузащитник московского «Динамо» Бителло заявил, что бело-голубые ставят перед собой цель выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Конечно, у нас цель — стать чемпионами в этом году. В прошлом году нам немножко не хватило, в этом году шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы стать чемпионами. Прошлый сезон уже надо забыть, что произошло, то произошло. Сейчас надо уже думать об этом сезоне, постепенно двигаться вперёд», — приводит слова Бителло ТАСС.

Напомним, минувший сезон «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Марцела Лички вели борьбу за чемпионство до последнего тура, однако проиграли «Краснодару» в заключительном матче и пропустили вперёд себя «быков» и «Зенит». Таким образом, чемпионами страны стали сине-бело-голубые.