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Игрок «Оренбурга» Оганесян: в матчах со «Спартаком» для меня есть принципиальный момент

Игрок «Оренбурга» Оганесян: в матчах со «Спартаком» для меня есть принципиальный момент
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Оренбуржцы уверенно победили со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Всегда приятно побеждать команды с такой историей, но и в целом для меня, конечно, есть какой-то принципиальный момент в матчах со «Спартаком», потому что я играл в этом клубе. Поэтому для меня это особенная победа.

Согласен, что матч нам удался, «Оренбург» выглядел лучше «Спартака», но это только первый тур, все пока набирают игровой тонус, форму. «Оренбург» одержал заслуженную победу», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

Отметим, что Оганесян находился в системе московского клуба с 2019 года по 2023-й.

В минувшей игре на 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

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