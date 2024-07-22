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Игрок «Акрона» Бакаев: не согласен с тем, что мы явный аутсайдер РПЛ

Игрок «Акрона» Бакаев: не согласен с тем, что мы явный аутсайдер РПЛ
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о перспективах тольяттинской команды в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«В командном плане хочется быть как можно выше и не трепать себе нервы, хочется с хорошим настроением готовиться к матчам. А в личном — честно, если команда не выиграла, какой в индивидуальных достижениях смысл?

По прогнозам мы явный аутсайдер? Не согласен. В матче с «Локомотивом» все видели, как мы играли. И это не наш максимум. Мы ещё лучше можем. Нужно чуть время. Мне тяжело сказать, как в итоге будет. Но тот стиль, который у нас есть, будет симпатичен болельщикам», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

В матче 1-го тура РПЛ «Акрон» встретился на выезде с московским «Локомотивом». Матч завершился победой железнодорожников со счётом 3:2.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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