Игрок «Акрона» Бакаев: не согласен с тем, что мы явный аутсайдер РПЛ

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о перспективах тольяттинской команды в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«В командном плане хочется быть как можно выше и не трепать себе нервы, хочется с хорошим настроением готовиться к матчам. А в личном — честно, если команда не выиграла, какой в индивидуальных достижениях смысл?

По прогнозам мы явный аутсайдер? Не согласен. В матче с «Локомотивом» все видели, как мы играли. И это не наш максимум. Мы ещё лучше можем. Нужно чуть время. Мне тяжело сказать, как в итоге будет. Но тот стиль, который у нас есть, будет симпатичен болельщикам», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

В матче 1-го тура РПЛ «Акрон» встретился на выезде с московским «Локомотивом». Матч завершился победой железнодорожников со счётом 3:2.