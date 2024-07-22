Круговой — о ничьей с «Ростовом»: думаю, в жизни Николича были более значимые дни рождения

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался по поводу ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Матч получился тяжёлым, погода была непростой, но это всё не оправдание — условия для всех одинаковые. Хорошо, что сзади не давали много создавать, но плохо, что сами били мало. Подходов было достаточно, результат закономерный.

Будет ли Николич спустя годы вспоминать, как провёл свой 45‑й день рождения в день матча? Думаю, что у него в жизни были намного более значимые дни рождения. Если бы победили «Ростов», то, возможно, да — вспоминал бы. Всё‑таки был дебютный официальный матч, мы должны были порадовать его победой», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

6 июня Марко Николич возглавил ЦСКА,. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. В России Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.