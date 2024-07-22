Игрок «Химок» Терехов: РПЛ — другой уровень, рады здесь играть

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался по поводу возвращения подмосковной команды в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) после победы в Первой лиге. Вчера, 21 июля, «Химки» в матче 1-го тура РПЛ встретились с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

«После матча с «Динамо» из Махачкалы как таковых эмоций нет. Нужно вкатываться в сезон, набирать очки. Безусловно, РПЛ — это другой уровень, поэтому рады здесь играть.

Результатом матча с махачкалинским «Динамо» недовольны, потому что дома нужно брать три очка. Стартовать нужно хорошо, а так обстановка в команде отличная, как и всегда.

У нас все лидеры, команда как единый механизм: все друг друга поддерживают, поэтому не нужно кого-то выделять», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.