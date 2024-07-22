«Боруссия» Д ведёт переговоры о покупке защитника «Ман Сити» Коуту — Фабрицио Романо

Дортмундская «Боруссия» связалась с «Манчестер Сити» по поводу трансфера бразильского правого защитника горожан Яна Коуту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

По данным источника, жёлто-чёрные не намерены платить сумму отступных в € 40 млн, прописанных в контракте Коуту с «Ман Сити», и ведут переговоры о трансфере футболиста по доступной цене. Сам Коуту допускает переезд в Германию.

22-летний Ян Коуту перешёл в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Он ещё не дебютировал в составе горожан. Последние два сезона бразилец провёл предыдущие два сезона в аренде в испанской «Жироне», в котором отыграл в общей сумме 95 матчей, забив пять мячей и оформил 17 голевых передач. Контракт Коуту с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года. По данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн.