Гасилин: «Краснодар» будет высоко в РПЛ, но им нужно сыграться в обороне

Бывший российский футболист Алексей Гасилин считает, что «Краснодар» может занять высокое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Мне кажется, «Краснодар» будет высоко. Надо понимать, что в команде ещё добавятся футболисты. Также вернётся Кордоба, но пока непонятно, в каком настроении. Возможно, после удачного Кубка Америки он захочет уйти из «Краснодара», но если он останется, то это мощнейшее усиление в атаку. В команду пришёл Козлов, который является очень ярким футболистом. «Краснодар» — это тот клуб, где Данила может развиваться. Мне очень нравится сейчас игра Кривцова, также не стоит забывать про Сперцяна и Черникова. Считаю «Краснодар» очень хорошей командой, но им нужно сыграться в обороне», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом». Игра проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч начался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.На 30-й минуте хавбек краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов. Таким образом, после стартового тура РПЛ у обеих команд по одному очку. В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате. «Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.