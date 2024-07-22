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Тюкавин рассказал, сколько голов планирует забить в новом сезоне РПЛ

Тюкавин рассказал, сколько голов планирует забить в новом сезоне РПЛ
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от своей результативности в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сколько мячей планирую забить в этом сезоне? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

Напомним, в матче 1-го тура сезона-2024/2025 РПЛ московское «Динамо» на своём поле встретилось с воронежским «Факелом». Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1. У хозяев отличились Иван Лепский, Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев, у воронежцев забил Евгений Марков.

В сезоне-2023/2024 РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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