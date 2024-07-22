БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев — об ошибке Максименко с «Оренбургом»: есть большие вопросы к тренеру вратарей

Аленичев — об ошибке Максименко с «Оренбургом»: есть большие вопросы к тренеру вратарей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу вратаря красно-белых Александра Максименко, который допустил результативную ошибку в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«По поводу второго пропущенного мяча: здесь очень большие вопросы к тренеру вратарей. В том сезоне, как мы помним, этим грешил Сергей Песьяков. С уважением к Сергею, на мой взгляд, он очень сильный вратарь. Вчера Саша Максименко допустил такую же ошибку, поэтому я Песьякова и вспомнил.

Тренер по вратарям должен делать выводы, чтобы впредь таких глупых ошибок не допускать. Такие ошибки приводят к потере очков. Будь счёт 1:0, то у «Спартака» были бы шансы отыграться. Тем более вышел креативный Зиньковский, который мне очень понравился. С его выходом «Спартак» сразу стал очень остро играть и создавал моменты. Хотелось, чтобы вратари исключили такие ошибки. Это прерогатива тренера по вратарям, чтобы впредь такого не допускать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Спартак» ужасен на старте сезона. Теперь «привёз» даже Максименко
«Спартак» ужасен на старте сезона. Теперь «привёз» даже Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android