Ориньо: очень хочу играть за сборную России и буду делать всё возможное для этого

Бразильский защитник «Химок» Ориньо высказался о возможности сыграть за сборную России по футболу.

«Интересна ли мне сборная России? Если я проживу в России ещё пять лет, то это станет возможно. Я очень хочу играть за сборную России и буду делать всё возможное для этого, безусловно», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Ориньо является выпускником академии бразильского «Гремио». В Бразилии защитник выступал за «Сантос» и «Флуминенсе». В конце 2021 года он перешёл в минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси.

С января 2024 года Ориньо выступал в составе московской «Родины». За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.