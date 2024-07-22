Сычёв: руководство «Зенита» сделало выводы с прошлого сезона РПЛ

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал главного претендента на чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Думаю, для всех очевидно, что «Зенит» — это явный фаворит. Новички настолько органично вписались в состав, — приятно смотреть. Руководство сделало выводы после прошлого сезона, когда довели интригу до такого момента. Наверное, в этом сезоне не хотят доводить интригу», — сказал Сычёв в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат будет проводиться с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.