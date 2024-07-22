БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна французскому клубу

«Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна французскому клубу
Комментарии

«Краснодар» отверг предложение французского клуба «Ланс» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом информирует Footmercato.

По данным источника, «Ланс» имел большие планы на покупку Сперцяна, однако в «Краснодаре» твёрдо решили не продавать этим летом одного из лучших футболистов команды и всего российского чемпионата.

24-летний Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Корнеев — о Сперцяне: вбросы о «Жироне» не соответствует действительности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android