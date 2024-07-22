«Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна французскому клубу

«Краснодар» отверг предложение французского клуба «Ланс» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом информирует Footmercato.

По данным источника, «Ланс» имел большие планы на покупку Сперцяна, однако в «Краснодаре» твёрдо решили не продавать этим летом одного из лучших футболистов команды и всего российского чемпионата.

24-летний Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.