Вратарь «Оренбурга» Сысуев: интерес от «Спартака» вроде был, но без конкретики

Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев заявил, что им интересовался «Спартак», но конкретного предложения от красно-белых не было.

«Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Вроде как да, но конкретики не было. Я в «Оренбурге», — приводит слова Сысуева «РБ Спорт».

Напомним, Сысуев выступает за «Оренбург» с января 2022 года. Николай провёл в прошлом сезоне 30 матчей в РПЛ, в которых пропустил 33 гола и шесть раз отыграл «на ноль». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в € 700 тыс. Отметим, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2.