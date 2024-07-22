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Экс-спортдир «Локомотива» Цорн прокомментировал переход Даниила Худякова в «Штурм»

Экс-спортдир «Локомотива» Цорн прокомментировал переход Даниила Худякова в «Штурм»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход голкипера железнодорожников Даниила Худякова в австрийский «Штурм», а также высказался об уровне чемпионата Австрии.

«Я оцениваю трансфер Худякова в Грац правильным шагом в его карьере. У Даниила будет шанс показать себя в европейском клубе, который играет в Лиге чемпионов и делает ставку на молодых игроков. Будет ли Грац для него трамплином для построения карьеры, зависит от него одного.

По моей информации, в клубе, особенно в тренерском штабе, ему доверяют. Так как Даниил заиграл в «Локомотиве» именно в то время, когда я являлся спортивным директором, это не секрет, что лично я верю в его возможности и желаю ему удачи в Австрии», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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