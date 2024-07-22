Терёхин: большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался по поводу перехода голкипера железнодорожников Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу. Но вопрос, как сложится карьера у Худякова там. «Штурм» — хороший клуб. Удачи Худякову. Митрюшкин в своё время уехал в Швейцарию, а сейчас востребован в РПЛ. Правильно Худяков сделал, что уехал. Если тут не было вариантов, надо было уезжать», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.