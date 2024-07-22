БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу

Терёхин: большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался по поводу перехода голкипера железнодорожников Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу. Но вопрос, как сложится карьера у Худякова там. «Штурм» — хороший клуб. Удачи Худякову. Митрюшкин в своё время уехал в Швейцарию, а сейчас востребован в РПЛ. Правильно Худяков сделал, что уехал. Если тут не было вариантов, надо было уезжать», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Экс-спортдир «Локомотива» Цорн прокомментировал переход Даниила Худякова в «Штурм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android