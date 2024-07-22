Игрок «Локомотива» Ньямси: Глушенков сделал шаг вперёд в своей карьере, перейдя в «Зенит»

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит».

«От нас ушёл хороший игрок, но он сделал шаг вперёд в своей карьере. Это футбол, ничего с этим не сделаешь, невозможно сдерживать футболистов. Сейчас он в другой команде, я счастлив за него. Надеюсь, в «Локомотив» придёт новый игрок», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.