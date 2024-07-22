«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча

Закончился матч перенесённого 24-го тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, встречался на выезде с «Цанчжоу Майти Лайонс». Игра завершилась разгромной победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 5:0.

В составе команды Леонида Слуцкого забитыми мячами отметились Гао Тяньи, оформивший дубль, а также У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй, забившие по одному голу.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей. В 23 встречах подопечные российского специалиста 19 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 51:8. Победа в этом матче стала для клуба шестой подряд во всех турнирах.

После 19 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.