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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча
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Закончился матч перенесённого 24-го тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, встречался на выезде с «Цанчжоу Майти Лайонс». Игра завершилась разгромной победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 5:0.

Китай - Суперлига . 24-й тур
22 июля 2024, понедельник. 14:35 МСК
Цанчжоу Майти Лайонс
Цанчжоу
Окончен
0 : 5
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Тяньи – 6'     0:2 Си – 28'     0:3 Тяньи – 63'     0:4 Малеле – 71'     0:5 Пэнфэй – 90+2'    

В составе команды Леонида Слуцкого забитыми мячами отметились Гао Тяньи, оформивший дубль, а также У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй, забившие по одному голу.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей. В 23 встречах подопечные российского специалиста 19 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 51:8. Победа в этом матче стала для клуба шестой подряд во всех турнирах.

После 19 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
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