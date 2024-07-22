Владимир Гранат рассказал, какой клуб разочаровал его в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат назвал игру «Факела» одним из больших разочарований в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Одно из самых больших разочарований 1-го тура — «Факел». Как они в боролись в концовке прошлого сезона, цепляли очки. Первый тайм был безумным в исполнении «Факела», в этом есть и заслуга «Динамо», но в большей степени беззубость «Факела» позволила «Динамо» играть так красиво и ярко в атаке», — сказал Гранат в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура сезона-2024/2025 РПЛ воронежский «Факел» на выезде встретился с московским «Динамо». Игра завершилась победой москвичей со счётом 3:1. У хозяев отличились Иван Лепский, Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев, у воронежцев забил Евгений Марков.