Нападающий «Краснодара» Олусегун: ничья с «Ахматом» — это не так уж плохо

Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ахматом» (1:1).

«Ничья в матче с «Ахматом» — это не так уж и плохо. Мы знаем, что это хорошая команда, они хорошо себя показывают, расслабляться нельзя. Да, ничья — это только одно очко, но и это хорошо», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Краснодаром» и «Ахматом» состоялась накануне, 21 июля. Встреча проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч начался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате. «Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.