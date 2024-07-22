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Игрок «Ростова» Глебов: все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно

Игрок «Ростова» Глебов: все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в заявил, что пока рано называть «Зенит» чемпионом.

«Все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим. Через тур играем с ними, поэтому давайте загадывать не будем. Будем готовиться», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Отметим, что сине-бело-голубые успели с победы стартовать в новом сезоне РПЛ. В 1-м туре чемпионата коллектив Сергея Семака разгромил «Крылья Советов» (4:0).

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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