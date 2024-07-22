Игрок «Химок» Терехов: Артига достоин находиться в РПЛ

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Франком Артигой.

«Под тренерством Артиги хорошо играется, привыкаем к его требованиям. За месяц команда не строится, нужно гораздо больше времени. Привыкаем, притираемся, пытаемся выполнять, что он хочет видеть от нас на поле. Он, безусловно, достоин находиться в РПЛ», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

28 июня «Химки» объявили о назначении Франка Артиги. Специалист ранее возглавлял «Родину» с января 2024 года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» под руководством Франка Артиги и махачкалинским «Динамо». Итоговый счёт — 1:1.