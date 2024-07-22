«Кайрат» объявил о подписании экс-защитника «Краснодара» и «Рубина» Сорокина

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» в социальных сетях объявил о подписании контракта с российским центральным защитником Егором Сорокиным. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025 местного чемпионата.

28-летний Егор Сорокин является воспитанником петербургского и казанского футбола. За «Рубин» Егор выступал с 2015 по 2019 год, после чего перебрался в «Краснодар», а в 2023-м вернулся в Казань.

Предыдущим клубом Сорокина является другой казахстанский клуб — «Елимай», состав которого он пополнил в марте нынешнего года. Футболист провёл в нём 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Егора Сорокина в € 800 тыс.