Сердар Азмун является главной целью «Севильи» в это трансферное окно — Романо

29-летний нападающий леверкузенского «Байера», выступавший в прошлом сезоне за «Рому» на правах аренды, Сердар Азмун может перейти в «Севилью», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок сборной Ирана является главной трансферной целью испанского клуба для замены нападающего команды Юссефа Эн-Несири. Сообщается, что «Севилья» ведёт переговоры с «Байером», но никаких решений ещё не принято.

Напомним, в прошлом сезоне Азмун принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.