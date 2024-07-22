Кутепов: не звал ли Джикию в «Велес»? Я со спартачами практически не общаюсь

Экс-игрок «Спартака», а ныне защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал, что не звал в свою нынешнюю команду бывшего одноклубника Георгия Джикию.

«Не звал ли Джикию в «Велес»? Думаю, Жора сам выберет, где ему продолжить карьеру. Нет, я с ним не связывался и не звал его в «Велес». Думаю, он найдёт себе достойный клуб. Я со спартачами практически не общаюсь, тесного контакта нет. Больше занят своими делами и «Велесом». Я немного отстранён от темы красно-белых», — приводит слова Кутепова Metaratings.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.