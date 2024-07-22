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Вратарь «Динамо» Мх Волк: немного позабавило, что назначили второй пенальти с «Химками»

Вратарь «Динамо» Мх Волк: немного позабавило, что назначили второй пенальти с «Химками»
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался по поводу матча 1-го тура сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором махачкалинцы на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

«Я рад, что мне довелось начать первый матч в РПЛ. Я к этому готовился, тренировался каждый день, анализировал, думал, чтобы выступить на хорошем уровне.

Я точно недоволен результатом. Но одно очко — это тоже хорошо. Дебютная игра, всё равно сложно, есть некие проблемы. Мы почувствовали, что такое VAR. Здорово, что мы смогли заработать хотя бы одно очко.

Меня немного позабавило, что назначили второй пенальти, но я принял это как должное. VAR, думаю, не ошибается. Так что просто я хотел не допустить гола, и всё», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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