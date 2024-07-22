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Константин Тюкавин высказался о дебютном голе защитника Лепского за «Динамо»

Константин Тюкавин высказался о дебютном голе защитника Лепского за «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о дебютном голе 19-летнего защитника команды Ивана Лепского в матче с «Факелом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Как видите, наши все защитники сыграли хорошо. Ваня Лепский — молодец, вообще гол забил — чудом, правда. Шучу-шучу. Поздравляю Ваню с голом. Первый за «Динамо» в официальных матчах, пусть и дальше забивает», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Иван Лепский подписал контракт со взрослой командой «Динамо» 1 июля 2024 года. В прошедшем сезоне футболист выходил на поле в РПЛ и Кубке России всего дважды и не отмечался результативными действиями. На третьей минуте матча с «Факелом» защитник отличился, забив с углового головой после передачи бразильского полузащитника команды Бителло.

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