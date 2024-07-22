Константин Тюкавин высказался о дебютном голе защитника Лепского за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о дебютном голе 19-летнего защитника команды Ивана Лепского в матче с «Факелом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Как видите, наши все защитники сыграли хорошо. Ваня Лепский — молодец, вообще гол забил — чудом, правда. Шучу-шучу. Поздравляю Ваню с голом. Первый за «Динамо» в официальных матчах, пусть и дальше забивает», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Иван Лепский подписал контракт со взрослой командой «Динамо» 1 июля 2024 года. В прошедшем сезоне футболист выходил на поле в РПЛ и Кубке России всего дважды и не отмечался результативными действиями. На третьей минуте матча с «Факелом» защитник отличился, забив с углового головой после передачи бразильского полузащитника команды Бителло.