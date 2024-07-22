Президент «Урала» Иванов рассказал о различии между Первой лигой и РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о Первой лиге, в которую его клуб выбыл по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Он потому и называется первым дивизионом, а не Премьер-лигой. Конечно, разница есть. Но команды играют, бьются. Футбол совсем другой, но есть ряд команд, которые, как я думаю, не затерялись бы и в РПЛ.

Сыграли всего две игры. Очень сложный турнир с серьёзными командами, силовым футболом. Говорить рано. Есть две домашние победы, но мы и должны были. Хотя во втором матче мы реально могли потерять очки. Мы очень хотим выйти, будем стараться, но сейчас говорить рано», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

Напомним, сезон-2024/2025 «Урал» проводит в Мелбет Первой лиге. В субботу, 20 июля, «Урал» встречался с «Шинником» в матче 2-го тура. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После двух туров Первой лиги екатеринбургский клуб набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место.