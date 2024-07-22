Жоау Феликс может продолжить карьеру в АПЛ

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс, который прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды, может перебраться в английский чемпионат. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в подписании вингера заинтересована «Астон Вилла». Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери лично хочет видеть Феликса в команде. Отмечается, что осуществить сделку будет сложно с финансовой точки зрения, однако «Астон Вилла» рассматривает возможность подписания Феликса после продажи Муссы Диаби в «Аль-Иттихад» за € 60 млн. При этом «Барселона» также всё ещё в гонке за игроком.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.