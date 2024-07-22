Мирзов: в «Химках» не могу прийти и сказать — дайте пенальти пробить мне

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, почему не исполнил один из пенальти своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Что касается пенальти, то у нас есть исполнители — ребята прошли путь в ФНЛ, завоевали путёвку в РПЛ, есть распорядок, кто бьёт. Я не могу прийти и сказать — дайте мне. Будем думать, кто будет бить следующий раз», — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Итоговый счёт — 1:1. Подмосковная команда не реализовала два 11-метровых удара в первом тайме встречи: сначала на 23-й минуте промахнулся нападающий Александр Руденко, затем полузащитник Хетаг Хосонов ударил в штангу ворот на 39-й минуте.