БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов: в «Химках» не могу прийти и сказать — дайте пенальти пробить мне

Мирзов: в «Химках» не могу прийти и сказать — дайте пенальти пробить мне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, почему не исполнил один из пенальти своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

«Что касается пенальти, то у нас есть исполнители — ребята прошли путь в ФНЛ, завоевали путёвку в РПЛ, есть распорядок, кто бьёт. Я не могу прийти и сказать — дайте мне. Будем думать, кто будет бить следующий раз», — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Итоговый счёт — 1:1. Подмосковная команда не реализовала два 11-метровых удара в первом тайме встречи: сначала на 23-й минуте промахнулся нападающий Александр Руденко, затем полузащитник Хетаг Хосонов ударил в штангу ворот на 39-й минуте.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Химок» Мирзов: конечно, слежу за «Спартаком». Это своя команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android