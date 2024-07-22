Футболист сборной Бельгии Амаду Онана стал игроком «Астон Виллы»

22-летний полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана стал игроком «Астон Виллы», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за ливерпульский «Эвертон».

Ранее сообщалось, что трансфер Онана должен обойтись «Астон Вилле» в £ 50 млн (€ 59,5 млн).

Амаду провёл четыре матча в составе сборной Бельгии на Евро-2024, дойдя до 1/8 финала турнира. Отметиться результативными действиями футболисту на чемпионате Европы не удалось.

Онана выступал за «Эвертон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за ливерпульцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, равна € 50 млн.