БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист сборной Бельгии Амаду Онана стал игроком «Астон Виллы»

Футболист сборной Бельгии Амаду Онана стал игроком «Астон Виллы»
Комментарии

22-летний полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана стал игроком «Астон Виллы», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за ливерпульский «Эвертон».

Ранее сообщалось, что трансфер Онана должен обойтись «Астон Вилле» в £ 50 млн (€ 59,5 млн).

Амаду провёл четыре матча в составе сборной Бельгии на Евро-2024, дойдя до 1/8 финала турнира. Отметиться результативными действиями футболисту на чемпионате Европы не удалось.

Онана выступал за «Эвертон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за ливерпульцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, равна € 50 млн.

Материалы по теме
Фото
«Астон Вилла» объявила о переходе Яна Матсена из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android