«Мы ждём Жору». Махачкалинское «Динамо» сделало Джикии предложение

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном подписании бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

— Как продвигается процесс общения с Георгием?

— Мы Жору ждём. Если он придёт, для нас это будет большой-большой успех.

— Сделали конкретное предложение?

— Когда мы виделись, я сказал — приходи к нам. Гаджи Муслимович Георгию тоже сказал это.

— Какие действия дальше?

— Позвоню через несколько дней, узнаю у Георгия, – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.