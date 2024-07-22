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«Бавария» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере игрока Бельгии Бакайоко — источник

«Бавария» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере игрока Бельгии Бакайоко — источник
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21-летним правым вингером ПСВ и сборной Бельгии Жоаном Бакайоко интересуются топ-клубы, сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «Баварии» Венсан Компани и спортивный директор клуба Макс Эберль высоко оценивают талант игрока, несмотря на большое количество футболистов на позиции в команде. Также сообщается об интересе «РБ Лейпциг» и «Ливерпуля».

Футболист провёл два матча в составе сборной Бельгии на Евро-2024, не отметившись результативными действиями.

Бакайоко выступает за ПСВ с 2022 года. В прошедшем сезоне вингер провёл за нидерландцев 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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