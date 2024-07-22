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Защитник «Химок» Филин рассказал, почему решил вернуться играть в Россию

Защитник «Химок» Филин рассказал, почему решил вернуться играть в Россию
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Защитник «Химок» Александр Филин высказался о возвращении в Россию.

«Много факторов, почему я приехал в Россию: политические, семейные. Тяжело без нахождения рядом семьи, без поддержки родных и близких. Плюс команда, в которой я играл, вылетела.

Я обсуждал другие варианты. Другие предложения были по развитию, но я всё равно склонялся, чтобы вернуться, хотя бы на какое-то время, а там посмотрим. Предложения были и в России, и в Европе. Даже Португалия выскакивала», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

20 июня «Химки» объявили о подписании Александра Филина.

27-летний Филин с 31 января 2023 года выступал за «Эйпен», куда перешёл из «Химок» на правах свободного агента. За это время защитник принял участие в 27 матчах бельгийского клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на поле 2139 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 600 тыс.

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