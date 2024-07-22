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Лени Йоро, перешедший в «МЮ» за € 62 млн, назвал клуб самым большим в мире

Лени Йоро, перешедший в «МЮ» за € 62 млн, назвал клуб самым большим в мире
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18-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался о клубе после перехода из «Лилля».

«Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире. Для меня было мечтой играть за эту команду! Болельщики здесь невероятные. Я разговаривал с тен Хагом. Ему нужны игроки, которые действительно хотят побеждать. Когда он даст мне возможность выйти на поле, я буду готов умереть за этот клуб», — приводит слова Йоро пресс-служба клуба.

Напомним, 18-летний футболист стал игроком английской команды в июле, перейдя из «Лилля» за € 62 млн. Йоро является воспитанником «Лилля». За первую команду французского клуба защитник в 60 матчах забил три гола и отдал результативную передачу. На его счету также участие в одном матче за сборную Франции U23.

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