Стало известно, когда может быть завершён переход Алексея Миранчука в клуб МЛС

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшие часы перейдёт в «Атланту Юнайтед» из МЛС, если в последний момент не возникнут препятствия в отношении этой сделки. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По сведениям источника, сумма трансфера составит € 12 млн. Николо Дзаньоло заменит Миранчука в итальянской команде.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.