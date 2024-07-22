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В «Ахмате» заявили о задаче попасть в топ-5 в новом сезоне РПЛ

В «Ахмате» заявили о задаче попасть в топ-5 в новом сезоне РПЛ
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал задачу грозненской команды на начавшийся новый сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Задача команды на сезон – быть в пятёрке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» встретился на своём поле с «Краснодаром». Игра проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч завершился с ничейным счётом 1:1. На 30-й минуте хавбек краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

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