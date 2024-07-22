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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сильнейшего менеджера в РПЛ

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сильнейшего менеджера в РПЛ
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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова сильнейшим менеджером в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«На мой взгляд, Газизов — сильнейший менеджер в РПЛ», — приводит слова Меликова «РИА Новости».

Газизов работает в махачкалинском клубе с июля 2023 года.

21 июля состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Для махачкалинского клуба этот матч стал дебютным в РПЛ.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» с 61 очком расположилось на втором месте. Команда напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.

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