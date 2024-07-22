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Паредес отверг выгодное предложение от саудовцев, игрок хочет остаться в «Роме» — источник

Паредес отверг выгодное предложение от саудовцев, игрок хочет остаться в «Роме» — источник
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30-летний опорный полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредес отказал клубу из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист отклонил выгодное контрактное предложение размером в € 10 млн в год от неназванной ближневосточной команды. Сообщается, что полузащитник хочет остаться в «Роме».

Паредес выступает за «Рому» с 2023 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за римлян 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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