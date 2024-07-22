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Стало известно, сколько Глушенков зарабатывает за одно результативное действие в «Зените»

Стало известно, сколько Глушенков зарабатывает за одно результативное действие в «Зените»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что новичок «Зенита» Максим Глушенков получает € 10 тыс. за одно результативное действие в петербургском клубе.

– Я хочу поздравить Макса. Знаю, что у него есть красивый пункт в контракте за результативные действия.

– Сколько?
– Хороший (пункт).

– € 10 тыс.?
– Да, € 10 тыс. Он уже полтинничек заработал, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Глушенков успел принять участие в двух официальных матчах петербургского клуба. Он забил четыре мяча.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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