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Новичок «Акрона» Витор: клуб представил мне интересный проект — это команда с амбициями

Новичок «Акрона» Витор: клуб представил мне интересный проект — это команда с амбициями
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23-летний защитник «Акрона» Пауло Витор высказался о причинах перехода в тольяттинский клуб.

«Я получил очень интересное предложение от «Акрона», команда представила мне интересный проект. «Акрон» — команда с амбициями. РПЛ — это очень сильный чемпионат, я буду расти тут как футболист», — сказал Пауло Витор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне 22-летний бразильский защитник провёл 32 матча во втором дивизионе Португалии. Также на счету Витора три встречи в Кубке португальской лиги и четыре игры в Кубке Португалии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 450 тыс.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Витора в «Акрон» составит € 450 тыс.

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