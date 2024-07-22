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Агент оценил вероятность перехода Соболева в «Зенит» в 99%

Агент оценил вероятность перехода Соболева в «Зенит» в 99%
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что форвард «Спартака» Александр Соболев на 99% перейдёт в «Зенит».

– На 99% Соболев будет в «Зените». Что тормозит сделку? Там с каждым днём накладывается одна проблема на другую. Думаю, ещё и неготовность Виллиана Жозе играть [сказывается], поэтому они тянут, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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